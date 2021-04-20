За затопленные подвалы в отношении тагильского «Водоканала» возбуждено уголовное дело

Проверка ведомства выявила факты бездействия «Водоканала-НТ». В частности отсутствие надлежащих условий для отведения сточных вод на очистные сооружения, несвоевременное устранение засоров в ливневках. Также учреждение не исполняло договорные обязательства по сохранению дворов и домов и своевременно не реагировало на заявки и жалобы жителей города.