За затопленные подвалы в отношении тагильского «Водоканала» возбуждено уголовное дело

После неоднократных жалоб жителей Нижнего Тагила на затопленные подвалы в многоквартирных домах и учреждениях, прокуратура Свердловской области внесла представление об устранении нарушений в отношении ООО «Водоканал-НТ».
Проверка ведомства выявила факты бездействия «Водоканала-НТ». В частности отсутствие надлежащих условий для отведения сточных вод на очистные сооружения, несвоевременное устранение засоров в ливневках. Также учреждение не исполняло договорные обязательства по сохранению дворов и домов и своевременно не реагировало на заявки и жалобы жителей города.
Представления об устранении нарушений прокуратура Ленинского района внесла директору ООО «Водоканал-НТ», а также руководителям четырех нижнетагильских УК.
В данный момент в Нижнем Тагиле следствием СКР возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащей эксплуатации коммунальных сетей, приведшей к подтоплению внутридворовых канализаций многоквартирных домов по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).
В настоящее время по уголовному делу следователями СКР выполняются необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы, сообщает пресс-служба Следственного комитета Свердловской области.
Напомним, в Нижнем Тагиле прокуратура провела проверку после обращения жителей дома на улице Краснознаменная, 43. По словам жильцов, подвал дома регулярно подтапливают фекальные стоки центральной канализации. Ответственность за эти объекты водоотведения несет ООО «Водоканал-НТ».