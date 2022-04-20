Глава РЭО Буцаев рассказал о мерах поддержки сферы обращения с отходами

По словам главы РЭО, пакет новых мер поддержки включает субсидирование процентной ставки по привлеченным кредитам, возможность увеличения сроков по концессиям и подхват функций региональных операторов. Инициативы уже включены в перечень антикризисных мер поддержки экономики России.
Первая инициатива предусматривает субсидии из госбюджета российским банкам на компенсацию недополученных ими доходов по кредитам, заключенным по льготной процентной ставке 12,5%. Это касается проектов, получивших финансирование в рамках Постановления Правительства № 1727. Проект документа был разработан РЭО, который будет осуществлять отбор заявок и организационное обеспечение реализации этой меры, сообщает РБК.
Другая мера касается установления возможности корректировки концессионного соглашения в связи с ростом цен на строительные ресурсы и увеличением сроков реализации.
Еще одно направление поддержки предусматривает поддержание региональных операторов по обращению с ТКО. В частности, если по каким-либо причинам вывозящая компания не сможет выполнять свои обязанности в зоне ответственности, ее функции могут подхватить не только муниципальные предприятия, но и любые другие регоператоры без прохождения конкурсных процедур до года. Об этом рассказал директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин.