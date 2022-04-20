Глава РЭО Буцаев рассказал о мерах поддержки сферы обращения с отходами

Еще одно направление поддержки предусматривает поддержание региональных операторов по обращению с ТКО. В частности, если по каким-либо причинам вывозящая компания не сможет выполнять свои обязанности в зоне ответственности, ее функции могут подхватить не только муниципальные предприятия, но и любые другие регоператоры без прохождения конкурсных процедур до года. Об этом рассказал директор по нормотворческой деятельности и корпоративным вопросам РЭО Георгий Петришин.