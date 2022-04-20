Грязь, надписи и сколы: во что превратили новые парки и скверы тагильчане

В новых парках и скверах растаял снег — и наружу вылезли все недочеты, возникшие из-за действий стихии, юных вандалов, а иногда и обслуживающей организации. Как пережили зиму благоустроенные в 2021 году территории и какая из них пострадала больше всего — в материале редакции TagilCity.ru.

Тагильская лагуна-2 Открытая осенью 2021 года набережная, благоустроенная за 556 млн рублей, уже несколько раз появлялась в новостной повестке. Сначала «художники» нанесли граффити на гранитную стену, затем неизвестные сломали бинокль на смотровой площадке. TagilCity.ru В апреле 2022 года на набережной, несмотря на раннее время, многолюдно. Сюда стягиваются студенты, спортсмены, родители с детьми и другие тагильчане, не обремененные жесткой пятидневкой. Сразу на входе, со стороны парковки, три студентки пытаются попасть в уличный туалет. Дергают ручку в надежде на чудо и смеются, что когда-нибудь его откроют с красной ленточкой — настолько долгожданное событие среди посетителей. TagilCity.ru Гранитные дорожки на входе чистые, уцелели даже лавочки — бруски на месте, ни одной корявой надписи. Сохранной осталась и парковка для велосипедов — светло-серых элементов и пластика еще не касалась рука юных «художников». TagilCity.ru В идеальном состоянии бетонный скейт-парк. Заметно, что его бережно охраняют постоянные посетители: скейтеры, велосипедисты и другие любители экстремальных видов спорта. TagilCity.ru Баскетбольная площадка здесь пользуется популярностью: от активных игр на одной стойке поистрепалась сетка, с другого кольца она просто пропала. TagilCity.ru Уличные спортивные тренажеры остались в рабочем состоянии, однако везде видны неразборчивые надписи, призывы или похабные картинки. Удивляет, что, несмотря на доступность бумаги, юные графоманы так и не усовершенствовали свое творчество. TagilCity.ru Тренируются подростки внутри детских комплексов (домиков, горок или пластиковых труб) — в общем, на любой доступной поверхности. TagilCity.ru Пострадал и детский автогородок. Некоторые дорожные знаки сорваны, остальные держатся на одном креплении. Здесь же толпа подростков испытывает на прочность качели, комментируя, что конструкция выдержит людей потяжелее. TagilCity.ru У дорожной арки «поплыл» асфальт. TagilCity.ru Не спасло от вандалов наличие гранитного школьного уголка. На доске, специально предназначенной для рисования мелом, не осталось свободного места. Поэтому «художники» перешли на белый гранит. Тут же за партой на световозвращающем жилете баллончиком рисует школьник. Поясняет, что нашел жилет и краску на берегу пруда и сейчас проверяет, в какой цвет окрасится кислотно-желтая поверхность. TagilCity.ru На побережье пруда виднеется мусор. Неподалеку находится и возможный источник — пара с замаскированной черным пакетом бутылкой в руках. TagilCity.ru Однако бытового мусора на территории не так много, чего не скажешь о строительном. На дне бассейна для судомоделирования — доски, сетка, песок и камни. Рядом торчат провода, а вся площадка усыпана мелким щебнем. При этом не сделано ограждение — гранитная плитка заканчивается резким обрывом вниз. TagilCity.ru Уборкой скверов и парков в Нижнем Тагиле занимается компания Алексея Телешенко «Комавтотранс». Зимой она прославилась недобросовестной работой. Сначала сотрудники чистили снег тяжелой техникой, в результате чего снесли деревья и помяли забор в Тагильской лагуне, затем неделю не убирали наледь после прорыва трубы в сквере за ДК «Юбилейный». Несмотря на это, организация и дальше обслуживает благоустроенные территории: Летняя уборка начнется 15 апреля, но мы обслуживаем парки круглогодично, рассказала редакции TagilCity.ru менеджер компании Елена. После уборки снега на набережной в Тагиле разрушен гранит и сломаны деревья Аллея медиков Небольшой сквер у медицинского колледжа был назван Аллеей рандеву, но тагильчане переименовали его в Аллею медиков. Вот и в апреле в сквере отдыхают будущие фельдшеры и медсестры — студенты образовательного учреждения. Благоустроенная за 21 млн рублей территория, пережив осень и зиму, осталась в идеальном состоянии. Лавочки и арки без надписей, деревянные бруски на месте. Вокруг не менее идеальная чистота. Лишь на сцене, как ее называют студенты, отошли уголки на стыках — над устранением одного из них, вероятно, кто-то потрудился. TagilCity.ru Студенты медколледжа поделились с редакцией TagilCity.ru, что внимательно следят за благоустроенным местом. Нам очень нравится сквер! Мы все сидим здесь на переменках, отдыхаем с товарищами. Открылся сквер в прошлом году, и мы так рады были. Если кто-то что-то испортит, то мы сразу… смеются молодые тагильчане. TagilCity.ru Лесопарковая зона «Пихтовые горы» В лесопарковую зону не так легко попасть весной: в начале апреля в нем разлились ручьи, которые омывали ступеньки, сокращая срок их службы. TagilCity.ru Парк после благоустройства, стоимость которого составила 79 млн рублей, притянул самых разных жителей Вагонки. Достоянием этого места, как показало время, стали топиарные динозавры, у которых родители хотели запечатлеть своих чад. Фотография, видимо, не была бы такой интересной, если не придать ей сюжетную изюминку. Поэтому всю зиму животные претерпевали натиск маленьких тагильчан. TagilCity.ru Другие обитатели лесопарковой зоны, скульптуры медведей и лисы, остаются целыми. Изрядно пострадал только белый заяц-оригами, находящийся в зоне доступа вытянутой руки, — поверхность в грязи, сколах и со следами ржавчины. TagilCity.ru В этом месте, в отличие от других, свой след оставили не юные вандалы, а обслуживающая организация. Заметно, что зимой дорожки чистили тяжелой техникой, поэтому на свежем асфальте появились характерные повреждения. TagilCity.ru Помимо этого, несмотря на установленные на территории урны, повсюду валяется мусор. TagilCity.ru Сквер за ДК «Юбилейный» Новый сквер за дворцом культуры на Вые был открыт 16 сентября. Стоимость благоустройства составила 71,3 млн рублей. Осенью место выглядело впечатляюще, а вот весной потонуло в грязи. Слякоть и лужи были везде — у качелей, детских комплексов, клумб и дорожек. Такое количество талой воды можно было предотвратить своевременной уборкой территории, но несколько месяцев назад, когда в сквере прорвало трубу, обслуживающая организация «Комавтотранс» не спешила убирать последствия — только присыпала толщу льда песком и сообщила, что устранит ее во время оттепели. TagilCity.ru Свою лепту вносили и юные тагильчане, оставляя грязевые следы на светлых поверхностях. TagilCity.ru В очередной раз повсюду заметно неумелое творчество «художников», помимо этого, кто-то смог выломать брусок у лавки. TagilCity.ru Уборка города в этом году началась 15 апреля, о чем сообщил во время прямого эфира во ВКонтакте глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев: Субботники у нас начинаются 15 апреля, в том числе с сотрудниками администрации. Ведем работы с управляющими компаниями, чтобы уборка шла и во дворах. Я думаю, пройдет некоторое время и мы приведем город в порядок. Хотел бы сказать, что я бываю не только в Нижнем Тагиле, но у нас ситуация одна из самых лучших. Не прошло и года после открытия благоустроенных парков и скверов, как некоторые посетители стали делать все, чтобы вернуть данным территориям первозданный вид. В свою очередь обслуживающая организация «Комавтотранс» не спешит выполнять свою главную задачу — обслуживать. Таким образом, по истечении нескольких месяцев нетронутой осталась только Аллея медиков. Однако скоро студенты отправятся на каникулы и на лавочках, вероятно, появится совсем другой контингент. Парки, скверы, арт-объекты и мосты: как преобразился Тагил в 2021 году

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