Какие выплаты положены погибшим и раненным на Украине?

Дополнительно раненые участники операции смогут получить 3 млн в 2022 году.
О том, какие выплаты положены семьям погибших и пострадавшим солдатам и офицерам в Нижнем Тагиле и Свердловской области, представлена информация в этой статье. В материале перечислены также виды господдержки и преференции для военнослужащих и их родных - ребенка, родителей, супругов.
Президент России Владимир Путин ранее в рамках заседания Совета безопасности сообщил о предоставлении единоразовых выплат для семей российских военных, которые погибли в ходе осуществления военной спецоперации на Украине. Глава государства отметил, что члены семьи погибших смогут получить страховое единоразовое обеспечение, сумма которого составляет более 7,4 миллиона рублей.
Дополнительно будет проведена еще одна выплата. Она предоставляется один раз, ее размер составляет 5 млн рублей. Семьи умерших солдат также смогут обратиться за компенсацией, которая положена каждый месяц. Она направляется для возмещения оплаты жилых помещений, коммунальных услуг.
Категория населения, кто может воспользоваться госуслугой:
Согласно новостным источникам, сумма компенсационной выплаты устанавливается из расчета 60% затрат по оплате жилых помещений, коммунальных и иных видов услуг. Сумма компенсации за использование услуг телефонной связи устанавливается из расчета 60% суммы, потраченной фактически.
Для получения социальной поддержки родственникам погибших военнослужащих РФ на Украине нужно представить заявление и справку, доказывающую наличие права на получение выплаты. Потребуется документ для удостоверения личности, нужно предъявить информацию об оплате жилой недвижимости, справку о составе семьи. В Свердловской области может быть назначено пособие на проезд по территории региона на общественном транспорте.
Раненым военным, которые пострадали во время специальной операции на Украине, предоставляются выплаты в сумме 3 млн. Они выплачиваются один раз. Если у раненого солдата или офицера обнаружены тяжелые увечья, которые не позволяют проходить в дальнейшем службу, разово предоставляется 2,9 млн. При установлении инвалидности раненый сможет получить дополнительную компенсацию раз в месяц.
Какие льготы предоставляются военнослужащим РФ:
Ранее Государственной думой был принят закон о том, чтобы признать участников операции на Украине ветеранами боевых действий. Соответствующий статус смогут получить лица, которые выполняли задачи в ходе операции на Украине. Наличие этого статуса дает право на налоговые, транспортные льготы, меры поддержки и преференции при обеспечении жильем.
Раненым военнослужащим будет предоставлена скидка при оплате услуг ЖКХ. Эти меры государственной поддержки назначаются раненым в дополнение к двум единовременным выплатам, которые в сумме могут составлять до 5,9 млн рублей.