Какие выплаты положены погибшим и раненным на Украине?

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что выплаты погибшим на Украине составят более 7,4 млн рублей по страховке. Согласно указу, дополнительно семьям погибших будет выплачено 5 млн рублей. Размер выплаты раненым на Украине составит 2,9 млн рублей при наличии травм, не позволяющих служить в дальнейшем.

Дополнительно раненые участники операции смогут получить 3 млн в 2022 году. О том, какие выплаты положены семьям погибших и пострадавшим солдатам и офицерам в Нижнем Тагиле и Свердловской области, представлена информация в этой статье. В материале перечислены также виды господдержки и преференции для военнослужащих и их родных - ребенка, родителей, супругов. Федеральные выплаты родственникам погибших военнослужащих Нижнего Тагила Президент России Владимир Путин ранее в рамках заседания Совета безопасности сообщил о предоставлении единоразовых выплат для семей российских военных, которые погибли в ходе осуществления военной спецоперации на Украине. Глава государства отметил, что члены семьи погибших смогут получить страховое единоразовое обеспечение, сумма которого составляет более 7,4 миллиона рублей. Федеральные выплаты родственникам погибших военнослужащих Нижнего Тагила Фото: pxhere.com Дополнительно будет проведена еще одна выплата. Она предоставляется один раз, ее размер составляет 5 млн рублей. Семьи умерших солдат также смогут обратиться за компенсацией, которая положена каждый месяц. Она направляется для возмещения оплаты жилых помещений, коммунальных услуг. Категория населения, кто может воспользоваться госуслугой: ребенок военного, который не достиг совершеннолетия;

супруг (-а) погибшего на Украине;

дети-инвалиды старше 18 лет, если инвалидность была получена до достижения совершеннолетия;

дети-студенты, которые проходят обучение на дневном отделении;

иждивенцы погибшего. Согласно новостным источникам, сумма компенсационной выплаты устанавливается из расчета 60% затрат по оплате жилых помещений, коммунальных и иных видов услуг. Сумма компенсации за использование услуг телефонной связи устанавливается из расчета 60% суммы, потраченной фактически. Для получения социальной поддержки родственникам погибших военнослужащих РФ на Украине нужно представить заявление и справку, доказывающую наличие права на получение выплаты. Потребуется документ для удостоверения личности, нужно предъявить информацию об оплате жилой недвижимости, справку о составе семьи. В Свердловской области может быть назначено пособие на проезд по территории региона на общественном транспорте. Федеральные выплаты раненым военнослужащим Нижнего Тагила Раненым военным, которые пострадали во время специальной операции на Украине, предоставляются выплаты в сумме 3 млн. Они выплачиваются один раз. Если у раненого солдата или офицера обнаружены тяжелые увечья, которые не позволяют проходить в дальнейшем службу, разово предоставляется 2,9 млн. При установлении инвалидности раненый сможет получить дополнительную компенсацию раз в месяц. Федеральные выплаты раненым военнослужащим Нижнего Тагила Фото: pxhere.com Какие льготы предоставляются военнослужащим РФ: льготный заем на жилье по программе “Росвоенипотека”;

возможность получения медикаментов и пользования медицинскими услугами - военные имеют право на получение бесплатного обследования и терапии в некоторых учреждениях, обеспечение лекарствами;

служащие по контракту могут получить служебное жилье или приобрести недвижимость по программе обеспечения НИС;

довольствие, которое индексируется каждый год и зависит от выслуги лет, регионального коэффициента;

обеспечение продовольствием;

обеспечение за выслугу лет. Ранее Государственной думой был принят закон о том, чтобы признать участников операции на Украине ветеранами боевых действий. Соответствующий статус смогут получить лица, которые выполняли задачи в ходе операции на Украине. Наличие этого статуса дает право на налоговые, транспортные льготы, меры поддержки и преференции при обеспечении жильем. Раненым военнослужащим будет предоставлена скидка при оплате услуг ЖКХ. Эти меры государственной поддержки назначаются раненым в дополнение к двум единовременным выплатам, которые в сумме могут составлять до 5,9 млн рублей.

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