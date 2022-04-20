Кредиты на 18 млрд под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП получил бизнес РФ

Кредиты на 18 млрд под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП получил бизнес РФ
Кредиты на 18 млрд под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП получил бизнес РФ
Сегодня, 15:27ОбществоФото: piqsels.com
В течение первого квартала текущего года малый и средний бизнес получил в российских банках кредиты под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП на общую сумму в 18 миллиардов рублей.

За указанный период кредиты оформили полторы тысячи индивидуальных предпринимателей и предприятий, где трудятся около 24 тысяч человек. По информации ria.ru, 99 процентов по численности и 90 процентов по объемам кредитных средств при этом пришлось на микро- и малый бизнес.

Из комментариев гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича следует, что благодаря «зонтичному» механизму у российских предпринимателей есть возможность брать кредиты на более выгодных условиях по сравнению со стандартными.

«Наши поручительства повышают уверенность банков в том, что выданные ими средства будут возвращены», — пояснил Исаевич.

Малый и средний бизнес чаще всего обращался в отечественные банки с целью пополнить оборотные средства. Речь идет здесь о сумме в 15 миллиардов рублей. Список регионов-лидеров по числу выданных бизнесу кредитов выглядит следующим образом: Москва, Крым, Краснодарский край, Новосибирская и Ростовская области. Наиболее востребованными «зонтичные» поручительства были в период с января по март в обрабатывающем производстве, в сельскохозяйственной, транспортной, торговой и строительной отраслях.

Сбербанк оказался партнером Корпорации МСП, выдавшим наибольшее число кредитов на максимальную сумму. В крупнейшем банке страны займы взяли 763 представителя бизнеса на общую сумму в 8,16 миллиарда. В Альфа-Банке была зафиксирована при этом самая низкая средняя ставка для заемщиков — она составляла 10,79 процента годовых.

К «зонтичным» поручительствам Корпорации МСП прибегла в числе прочих компания «Цифровые привычки», которая предлагает предпринимателям финансово-технические решения. МСП Банк выдал «Цифровым привычкам» 10 миллионов, и поручительство достигло пяти миллионов рублей.

Альфа-Банк выдал кредит на шесть миллионов «АлОрто» под поручительство в размере трех миллионов. В современном протезно-ортопедическом центре этой компании изготавливают специализированную продукцию и проводят реабилитацию пациентов.

О введении механизма «зонтичных» поручительств официальные представители Корпорации МСП объявили в начале осени минувшего года. Этот проект стартовал в рамках реализации масштабного государственного проекта, направленного на поддержку представителей МСП. Куратором программы выступает первый вице-премьер-министр России Андрей Белоусов.

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