Кредиты на 18 млрд под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП получил бизнес РФ

В течение первого квартала текущего года малый и средний бизнес получил в российских банках кредиты под «зонтичные» поручительства Корпорации МСП на общую сумму в 18 миллиардов рублей.

За указанный период кредиты оформили полторы тысячи индивидуальных предпринимателей и предприятий, где трудятся около 24 тысяч человек. По информации ria.ru, 99 процентов по численности и 90 процентов по объемам кредитных средств при этом пришлось на микро- и малый бизнес. Из комментариев гендиректора Корпорации МСП Александра Исаевича следует, что благодаря «зонтичному» механизму у российских предпринимателей есть возможность брать кредиты на более выгодных условиях по сравнению со стандартными. «Наши поручительства повышают уверенность банков в том, что выданные ими средства будут возвращены», — пояснил Исаевич. Малый и средний бизнес чаще всего обращался в отечественные банки с целью пополнить оборотные средства. Речь идет здесь о сумме в 15 миллиардов рублей. Список регионов-лидеров по числу выданных бизнесу кредитов выглядит следующим образом: Москва, Крым, Краснодарский край, Новосибирская и Ростовская области. Наиболее востребованными «зонтичные» поручительства были в период с января по март в обрабатывающем производстве, в сельскохозяйственной, транспортной, торговой и строительной отраслях. Сбербанк оказался партнером Корпорации МСП, выдавшим наибольшее число кредитов на максимальную сумму. В крупнейшем банке страны займы взяли 763 представителя бизнеса на общую сумму в 8,16 миллиарда. В Альфа-Банке была зафиксирована при этом самая низкая средняя ставка для заемщиков — она составляла 10,79 процента годовых. К «зонтичным» поручительствам Корпорации МСП прибегла в числе прочих компания «Цифровые привычки», которая предлагает предпринимателям финансово-технические решения. МСП Банк выдал «Цифровым привычкам» 10 миллионов, и поручительство достигло пяти миллионов рублей. Альфа-Банк выдал кредит на шесть миллионов «АлОрто» под поручительство в размере трех миллионов. В современном протезно-ортопедическом центре этой компании изготавливают специализированную продукцию и проводят реабилитацию пациентов. О введении механизма «зонтичных» поручительств официальные представители Корпорации МСП объявили в начале осени минувшего года. Этот проект стартовал в рамках реализации масштабного государственного проекта, направленного на поддержку представителей МСП. Куратором программы выступает первый вице-премьер-министр России Андрей Белоусов.

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