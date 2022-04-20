Полицейские Екатеринбурга объяснили массовую проверку денег у жителей. Дело в том, что в супермаркетах города начали записывать номера купюр номиналом в 5 тысяч рублей. Сделали это для того, чтобы люди не смогли обмануть кассиров, дав им фальшивки.
По данным пресс-группы УМВД по Свердловской области, это борьба с фальшивыми деньгами. Благодаря записям можно припомнить, кто и когда дал продавцу фальшивку. Правоохранители рекомендовали записывать как номера с купюр 5 тысяч рублей, так и с 2 тысяч рублей.
За предоставление фальшивых денег злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.