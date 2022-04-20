Полицейские Екатеринбурга объяснили массовую проверку денег у жителей

Полицейские Екатеринбурга объяснили массовую проверку денег у жителей
Полицейские Екатеринбурга объяснили массовую проверку денег у жителей
Сегодня, 17:36ОбществоФото: pixabay.com
В Екатеринбурге правоохранители поручили кассирам в магазинах записывать номера крупных купюр для борьбы с фальшивомонетчиками.

Полицейские Екатеринбурга объяснили массовую проверку денег у жителей. Дело в том, что в супермаркетах города начали записывать номера купюр номиналом в 5 тысяч рублей. Сделали это для того, чтобы люди не смогли обмануть кассиров, дав им фальшивки.

По данным пресс-группы УМВД по Свердловской области, это борьба с фальшивыми деньгами. Благодаря записям можно припомнить, кто и когда дал продавцу фальшивку. Правоохранители рекомендовали записывать как номера с купюр 5 тысяч рублей, так и с 2 тысяч рублей.

За предоставление фальшивых денег злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
деньгипроверкафальшивые деньги
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы