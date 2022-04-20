Репетиция парада Победы состоится в Нижнем Тагиле 5 мая

Репетиция парада Победы состоится в Нижнем Тагиле 5 мая
Репетиция парада Победы состоится в Нижнем Тагиле 5 мая
Сегодня, 18:15ОбществоФото: 1MI
Репетиция ко дню 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится на театральной площади Нижнего Тагила 5 мая.

Военные будут отрабатывать шаг в своих частях, а прогон техники состоится на проспекте Ленина 5 мая. Для этого будут перекрыты несколько улиц в центре города.

Основная часть массовых мероприятий пройдет 9 мая на территории Ленинского района. На сегодняшний день проводится подготовка к безопасному проведению парада и публичных мероприятий, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Два года такие мероприятия не проводились или осуществлялись в он-лайн формате, поэтому сегодня обновляем в памяти все нюансы подготовки с учетом текущей обстановки, рассказал глава города Владислав Пинаев.

Напомним, в 2022 году празднование Дня Победы планируется в полном объеме, в том числе и шествие бессмертного полка.

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Нижний Тагил
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