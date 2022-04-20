Спецорганизации будут наблюдать за туристами на сплавах Урала

Спецорганизации будут наблюдать за туристами на сплавах Урала
Спецорганизации будут наблюдать за туристами на сплавах Урала
Сегодня, 19:03ОбществоФото: 1МI
Власти в рамках макрорегиона «Большой Урал» продумывают вероятность введения организаций, которые будут контролировать поведение туристов.

Во время сезона сплавов прибрежные участки загрязняются, а также отсутствует инфраструктура. Именно по этой причине идёт обсуждение создания инфраструктуры и обслуживания сплавов организацией, которая могла бы соблюдать чистоту маршрута и проводить мероприятия по антивандализму, рассказала глава департамента по развитию туризма и гостеприимства Эльмира Туканова.

«Большой Урал» — это туристический регион, который объединяет Пермский край, Свердловскую и Челябинскую области и Республику Башкортостан.

Напомним, в Нижнем Тагиле в июле 2022 года планируется открыть туристический маршрут по следам первобытных людей.

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