Спецорганизации будут наблюдать за туристами на сплавах Урала

Во время сезона сплавов прибрежные участки загрязняются, а также отсутствует инфраструктура. Именно по этой причине идёт обсуждение создания инфраструктуры и обслуживания сплавов организацией, которая могла бы соблюдать чистоту маршрута и проводить мероприятия по антивандализму, рассказала глава департамента по развитию туризма и гостеприимства Эльмира Туканова.