В детсаду Екатеринбурга состоится шествие «Бессмертного полка». Сообщение о предстоящей акции родителям малышей разослала воспитательница. Женщина попросила подготовить к акции портреты прадедов детей. Об этом сообщает издание URA.RU, ссылаясь на слова своего читателя.
А еще воспитатели высказали предложение о подготовке «писем с фронта» и даже рассказали, как их сделать своими руками. Вероятно, само мероприятие состоится непосредственно на территории детсада.
Основное же шествие полка пройдет в офлайн-формате. Начнется детство с ул. Толмачева, далее люди пойдут по пр. Ленина до Дворца молодежи. В конце мероприятия всех пришедших ожидает концерт и солдатская каша.