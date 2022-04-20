В детсаду Екатеринбурга состоится шествие «Бессмертного полка»

В детсаду Екатеринбурга состоится шествие «Бессмертного полка»
В детсаду Екатеринбурга состоится шествие «Бессмертного полка»
Сегодня, 10:57ОбществоФото: pixabay.com
В одном из детских садов Екатеринбурга состоится шествие Бессмертного полка. Сообщение об этом родителям отправили представители учреждения.

В детсаду Екатеринбурга состоится шествие «Бессмертного полка». Сообщение о предстоящей акции родителям малышей разослала воспитательница. Женщина попросила подготовить к акции портреты прадедов детей. Об этом сообщает издание URA.RU, ссылаясь на слова своего читателя.

А еще воспитатели высказали предложение о подготовке «писем с фронта» и даже рассказали, как их сделать своими руками. Вероятно, само мероприятие состоится непосредственно на территории детсада.

Основное же шествие полка пройдет в офлайн-формате. Начнется детство с ул. Толмачева, далее люди пойдут по пр. Ленина до Дворца молодежи. В конце мероприятия всех пришедших ожидает концерт и солдатская каша.

Сюжеты:
Екатеринбург
детидетский саддень ПобедыБессмертный полк
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