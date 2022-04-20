В Нижнем Тагиле планируется шествие «Бессмертного полка»

В Нижнем Тагиле планируется шествие «Бессмертного полка»
В Нижнем Тагиле планируется шествие «Бессмертного полка»
Сегодня, 12:44ОбществоФото: pixabay.com
Шествие «Бессмертного полка» в Нижнем Тагиле в этом году планируется масштабным. Мэр города Владислав Пинаев заявил о желании собрать на площади большое число людей.

В Нижнем Тагиле планируется шествие «Бессмертного полка». На заседании в городской администрации мэр Владислав Пинаев сказал, что парад 9 мая состоится по всем правилам, которые были до начала пандемии, сообщает ИА «Все новости».

Начнутся мероприятия в 10.00. По его окончании начнется акция «Бессмертный полк». В администрации надеются, что в связи со специоперацией на Украине, число желающих поучаствовать в нем сильно возрастет.

Также для жителей города состоится легкоатлетическая эстафета, спектакль-концерт «День победы» у Драмтеатра, а также концерты и салют.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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