В Нижнем Тагиле планируется шествие «Бессмертного полка». На заседании в городской администрации мэр Владислав Пинаев сказал, что парад 9 мая состоится по всем правилам, которые были до начала пандемии, сообщает ИА «Все новости».
Начнутся мероприятия в 10.00. По его окончании начнется акция «Бессмертный полк». В администрации надеются, что в связи со специоперацией на Украине, число желающих поучаствовать в нем сильно возрастет.
Также для жителей города состоится легкоатлетическая эстафета, спектакль-концерт «День победы» у Драмтеатра, а также концерты и салют.