Врач назвала ингредиенты безопасного для диабетиков пасхального кулича

Врач назвала ингредиенты безопасного для диабетиков пасхального кулича
Врач назвала ингредиенты безопасного для диабетиков пасхального кулича
Вчера, 20:31ОбществоФото: pxhere.com
Диетолог, врач по спортивной медицине Ирина Писарева рассказала об основных ингредиентах пасхального кулича, безопасных для людей с сахарным диабетом. Так, по ее мнению, самыми главными безвредными ингредиентами считаются цельнозерновая мука и заменители сахара.

Вместо обычной пшеничной муки высшего сорта специалист рекомендует использовать муку грубого помола, лучше кукурузную или льняную. А в качестве подсластителя использовать эритрит или стевию. Эти ингредиенты, по мнению эксперта, не нанесут вреда диабетикам и помогут свести к минимуму риск развития осложнений, пишет News.ru,

Ирина Писарева подчеркнула, что эритрит и стевия – это натуральные сахарозаменители, гликемический индекс которых приближается к нулю, то есть они не увеличивают сахар в крови. Более того, эритрит можно использовать вместо сахара также в выпечке. Так как он выдерживает термообработку и не выделяет при этом вредных веществ.

За основу праздничной выпечки можно взять муку грубого помола, льняную или кукурузную. Несмотря на то, что кулич получится не таким воздушным, и тесто будет плотнее, чем обычно, однако он будет безвредным и не приведет к скачку глюкозы в крови.

«Масло, наверное, мы заменить не сможем. Главное — сахарозаменитель и мука, — заметила специалист.

О том, что следует избегать классического рецепта пасхального кулича ранее сообщила врач-диетолог Елена Соломатина, поскольку он не является 100% полезным продуктом. При этом медик обратила внимание, что хозяйкам не рекомендуется использовать маргарин в выпечке. Также при выборе кулича в магазине следует читать состав и не покупать куличи, в составе которых входят пальмовое масло и комбинированные жиры.

Также Елена Соломатина отметила, что людям, страдающим диабетом, следует вовсе отказаться от пасхальной выпечки, а россиянам с лишним весом рекомендовано ограничиться одним кусочком.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы