Врач назвала ингредиенты безопасного для диабетиков пасхального кулича

Диетолог, врач по спортивной медицине Ирина Писарева рассказала об основных ингредиентах пасхального кулича, безопасных для людей с сахарным диабетом. Так, по ее мнению, самыми главными безвредными ингредиентами считаются цельнозерновая мука и заменители сахара.

Вместо обычной пшеничной муки высшего сорта специалист рекомендует использовать муку грубого помола, лучше кукурузную или льняную. А в качестве подсластителя использовать эритрит или стевию. Эти ингредиенты, по мнению эксперта, не нанесут вреда диабетикам и помогут свести к минимуму риск развития осложнений, пишет News.ru, Ирина Писарева подчеркнула, что эритрит и стевия – это натуральные сахарозаменители, гликемический индекс которых приближается к нулю, то есть они не увеличивают сахар в крови. Более того, эритрит можно использовать вместо сахара также в выпечке. Так как он выдерживает термообработку и не выделяет при этом вредных веществ. За основу праздничной выпечки можно взять муку грубого помола, льняную или кукурузную. Несмотря на то, что кулич получится не таким воздушным, и тесто будет плотнее, чем обычно, однако он будет безвредным и не приведет к скачку глюкозы в крови. «Масло, наверное, мы заменить не сможем. Главное — сахарозаменитель и мука, — заметила специалист. О том, что следует избегать классического рецепта пасхального кулича ранее сообщила врач-диетолог Елена Соломатина, поскольку он не является 100% полезным продуктом. При этом медик обратила внимание, что хозяйкам не рекомендуется использовать маргарин в выпечке. Также при выборе кулича в магазине следует читать состав и не покупать куличи, в составе которых входят пальмовое масло и комбинированные жиры. Также Елена Соломатина отметила, что людям, страдающим диабетом, следует вовсе отказаться от пасхальной выпечки, а россиянам с лишним весом рекомендовано ограничиться одним кусочком.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter