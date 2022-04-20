Вредоносный трафик оставил без интернета тысячи екатеринбуржцев

Вредоносный трафик оставил без интернета тысячи екатеринбуржцев
Вредоносный трафик оставил без интернета тысячи екатеринбуржцев
Сегодня, 17:13ОбществоФото: 1МI
У провайдера «Инсис» случился технический сбой. В результате многие пользователи в Екатеринбурге столкнулись с проблемами в работе интернета.

Технические неполадки начались примерно в 12:00. Связи не было около часа. Затем она восстановилась, иногда работала со сбоями, а позже снова пропала, пишет 66.ру.

Пользователи также писали в группе «Инсис» во «ВКонтакте», что очень сложно дозвониться до службы поддержки.

По словам генерального директора «Инсис» Артёма Черанева, сбой случился из-за большого объёма вредоносного трафика.

Также он добавил, что специалисты исправили проблему в течение 20 минут. Сейчас всё работает нормально. Черанев сообщил, что эти перебои для их провайдера «из ряда вон выходящее», так как последний раз неполадки были 10–12 лет назад.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле в связи с профилактическими работами временно перестали работать трансляции по многим ТВ-каналам. Также был сбой в радиовещании.

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Екатеринбург
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