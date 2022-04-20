За упавший кусок фасада консерватория заплатит екатеринбуржцу 146 тысяч рублей

За упавший кусок фасада консерватория заплатит екатеринбуржцу 146 тысяч рублей
За упавший кусок фасада консерватория заплатит екатеринбуржцу 146 тысяч рублей
Сегодня, 15:10ОбществоФото: 1МI
Консерватория выплатит екатеринбуржцу 146 тысяч рублей за то, что на его автомобиль SsangYong Actyon Sports упал кусок фасада. Инцидент произошёл в июне 2021 года.

Мужчина остановил иномарку во дворе на проспекте Ленина и ушёл. Через несколько часов он вернулся к машине и увидел повреждение, которое нанёс рухнувший кусок фасада консерватории, сообщил Свердловской областной суд.

Свердловчанин вызвал полицию и зафиксировал факт нанесения материального ущерба. У иномарки оказались вмятины на крыше, передней левой двери и передних крыльях. Кроме того, разбито лобовое стекло. В заключении экспертизы указана стоимость ремонта 119 тысяч рублей. Тогда владелец автомобиля подал иск в Ленинский районный суд, который назначил взыскание 119 тысяч ущерба, 7 тысяч рублей на оплату услуг специалиста, 15 тысяч рублей на представителя, 2,2 тысячи рублей на нотариуса, а также 3,7 тысячи рублей госпошлины.

Ответчиком была подана апелляционная жалоба, но областной суд изменять решение районного суда не стал.

Напомним, компания «Восьмая заповедь» из Волгограда взыскала с помощью суда с НТЗМК 50 тысяч рублей за размещение заводом на своём сайте фотографию спортивного комплекса, не получив разрешения автора.

Сюжеты:
Екатеринбург
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