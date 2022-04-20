За упавший кусок фасада консерватория заплатит екатеринбуржцу 146 тысяч рублей

Консерватория выплатит екатеринбуржцу 146 тысяч рублей за то, что на его автомобиль SsangYong Actyon Sports упал кусок фасада. Инцидент произошёл в июне 2021 года.

Мужчина остановил иномарку во дворе на проспекте Ленина и ушёл. Через несколько часов он вернулся к машине и увидел повреждение, которое нанёс рухнувший кусок фасада консерватории, сообщил Свердловской областной суд. Свердловчанин вызвал полицию и зафиксировал факт нанесения материального ущерба. У иномарки оказались вмятины на крыше, передней левой двери и передних крыльях. Кроме того, разбито лобовое стекло. В заключении экспертизы указана стоимость ремонта 119 тысяч рублей. Тогда владелец автомобиля подал иск в Ленинский районный суд, который назначил взыскание 119 тысяч ущерба, 7 тысяч рублей на оплату услуг специалиста, 15 тысяч рублей на представителя, 2,2 тысячи рублей на нотариуса, а также 3,7 тысячи рублей госпошлины. Ответчиком была подана апелляционная жалоба, но областной суд изменять решение районного суда не стал. Напомним, компания «Восьмая заповедь» из Волгограда взыскала с помощью суда с НТЗМК 50 тысяч рублей за размещение заводом на своём сайте фотографию спортивного комплекса, не получив разрешения автора. Тагильский НТЗМК заплатит 50 тысяч за использование чужого фото на сайте

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