27 миллиардов рублей на развитие моногородов будут направлены

Такое решение принято сегодня на заседании Правительства, где обсуждали выделение средств на реализацию комплексных инвестпланов модернизации трех моногородов: Нижнего Тагила, Тольятти и Сокола. Как отмечает РБК, в Нижнем Тагиле, в частности, будут реализованы проекты развития малого бизнеса, на это планируется направить почти 211 миллионов рублей. Лимит средств на капремонты многоквартирных домов за счет средств Фонда ЖКХ установлен на уровне 700 миллионов. По версии Минпромторга, следующими моногородами, которые могут войти в программу, станут Набережные Челны, Каменск-Уральский, Вятские Поляны и Магнитогорск.