Место частных магазинов в г. Нижний Тагил заняли сетевые
20 мая 2010, 18:03ОбществоArtem
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Такую тенденцию отмечает начальник управления по развитию потребительского рынка и услуг города Галина Веверица.
Кризис отразился не на количестве торговых точек города, на способе их организации. Частные предприниматели не могли обеспечивать тагильчанам широкий ассортимент и низкие цены. В результате, им пришлось сдавать свои площади демпингующим сетевикам. Вообще, в кризис тагильчане почти перестали делать крупные покупки – бытовую технику, одежду, обувь. Поддерживался лишь спрос на продукты и бытовую химию. Но сейчас равновесие постепенно восстанавливается, отмечает Галина Веверица
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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