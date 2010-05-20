Место частных магазинов в г. Нижний Тагил заняли сетевые

Кризис отразился не на количестве торговых точек города, на способе их организации. Частные предприниматели не могли обеспечивать тагильчанам широкий ассортимент и низкие цены. В результате, им пришлось сдавать свои площади демпингующим сетевикам. Вообще, в кризис тагильчане почти перестали делать крупные покупки – бытовую технику, одежду, обувь. Поддерживался лишь спрос на продукты и бытовую химию. Но сейчас равновесие постепенно восстанавливается, отмечает Галина Веверица