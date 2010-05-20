На Уралвагонзаводе заработная плата должна вырасти
20 мая 2010, 18:10ОбществоArtem
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Повышение планируется провести с 1-го июля. Как ожидается, зарплата вырастет на 16-20 процентов, рассказали нам на УВЗ.
На начало 2010-го года средняя зарплата на предприятии составляла чуть более 13-ти тысяч рублей. К концу года она должна вырасти до 18,5 тысяч. Такую задачу поставил гендиректор Уралвагонзавода Олег Сиенко. Предприятие сегодня полностью обеспечено заказами. В 2010-м УВЗ должен произвести 24,5 тысячи единиц подвижнОго состава. И такого объема еще не было никогда в истории предприятия. В 80-е годы прошлого века был поставлен рекорд, когда вагоностроители изготовили чуть более 20-ти тысяч единиц подвижного состава. В 2004-м этот рекорд был побит, но тогда не дотянули до 21-й тысячи. А теперь задача – 24,5 тысячи.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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