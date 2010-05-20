На Уралвагонзаводе заработная плата должна вырасти

На начало 2010-го года средняя зарплата на предприятии составляла чуть более 13-ти тысяч рублей. К концу года она должна вырасти до 18,5 тысяч. Такую задачу поставил гендиректор Уралвагонзавода Олег Сиенко. Предприятие сегодня полностью обеспечено заказами. В 2010-м УВЗ должен произвести 24,5 тысячи единиц подвижнОго состава. И такого объема еще не было никогда в истории предприятия. В 80-е годы прошлого века был поставлен рекорд, когда вагоностроители изготовили чуть более 20-ти тысяч единиц подвижного состава. В 2004-м этот рекорд был побит, но тогда не дотянули до 21-й тысячи. А теперь задача – 24,5 тысячи.