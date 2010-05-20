Облако пепла, к утру пятницы появится над Уралом
20 мая 2010, 16:03ОбществоArtem
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Облако пепла, от исландского вулкана Эйя-фьят-лай-о-кудль, к утру пятницы появится над Уралом.
Согласно прогнозу метеорологов, в шесть утра 21-го мая облако разомкнутым кольцом соединит восточную и центральную Исландию, центральную часть Гренландии, архипелаг Шпицберген, полуостров Ямал и устье Оби, продвинувшись в северные районы Урала.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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