Облако пепла, к утру пятницы появится над Уралом

Согласно прогнозу метеорологов, в шесть утра 21-го мая облако разомкнутым кольцом соединит восточную и центральную Исландию, центральную часть Гренландии, архипелаг Шпицберген, полуостров Ямал и устье Оби, продвинувшись в северные районы Урала.