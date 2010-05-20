Оборона и защита-2010» и «ИННОПРОМ-2010» объединятся, чтобы не создавать друг другу конкуренции

В выставке «Оборона и защита-2010» уже готовы участвовать 75 предприятий. Уже известно, что 14-го июля в Нижний Тагил приедут делегации Франции, Австрии, Украины, Кувейта, Туркменистана. Свой интерес к выставке подтвердили ФРГ, Чешская республика, Швеция, Катар, Киргизия, Азербайджан. В этом году «Оборона и защита» пройдет параллельно с еще одним крупным событием — международным форумом-выставкой промышленных инноваций «ИННОПРОМ-2010» в Екатеринбурге.По мнению организаторов, эти мероприятия не должны создавать конкуренцию друг другу, поэтому предложено организовать посещение обеих экспозиций и круглый стол об инновациях в «оборонке».