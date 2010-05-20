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Оборона и защита-2010» и «ИННОПРОМ-2010» объединятся, чтобы не создавать друг другу конкуренции
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Оборона и защита-2010» и «ИННОПРОМ-2010» объединятся, чтобы не создавать друг другу конкуренции

20 мая 2010, 17:35ОбществоArtem
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