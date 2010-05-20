Свердловская область и Чехия стали ближе

Как пишет АПИ, открытие этого центра стало основной целью визита чешской делегации во главе с министром регионального развития Чешской Республики Ростиславом Вондрушка. В церемонии также принял участие заместитель председателя правительства Свердловской области, министр промышленности и науки Александр Петров. За прошлый год Генконсульством Чешской республики в Екатеринбурге было выдано около 16 тысяч туристических виз. Свердловскую область и Чехию связывают и деловые контакты. Торговый оборот между регионами в минувшем году составил 113 миллионов долларов.