Талисманы Олимпиады-2012 представили организаторы
20 мая 2010, 16:17ОбществоArtem
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Талисманы Олимпийских игр 2012 года представили организаторы. Ими стали два одноглазых существа металлического цвета.
Об этом сообщает BBC News. Имена существ, Венлок и Мэндевилль, были выбраны неслучайно. Венлок носит на руках пять браслетов, по числу олимпийских колец. Мэндевилль формой своей головы повторяет символ Параолимпийских игр. Во лбах у обоих существ горят желтые фонари, отсылающие к аналогичным знакам на крышах лондонских такси.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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