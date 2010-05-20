Талисманы Олимпиады-2012 представили организаторы

Об этом сообщает BBC News. Имена существ, Венлок и Мэндевилль, были выбраны неслучайно. Венлок носит на руках пять браслетов, по числу олимпийских колец. Мэндевилль формой своей головы повторяет символ Параолимпийских игр. Во лбах у обоих существ горят желтые фонари, отсылающие к аналогичным знакам на крышах лондонских такси.