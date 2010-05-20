В г. Нижний Тагил стартовал фотомарафон «Вместе защитим».
20 мая 2010, 13:22ОбществоArtem
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Сегодня в г. Нижний Тагил стартовал фотомарафон «Вместе защитим».
Его цель – привлечь внимание общественности к проблемам детей и подростков. В фотомарафоне может принять участие любой желающий. Прием работ завершится 25 мая.
Открытие выставки и награждение участников состоит 1 июня в парке им. Бондина (в районе каскада фонтанов).
Подробности в Афише
© Ольга Орехова TagilCity.ru
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