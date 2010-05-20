В одной из школ Екатеринбурга вводят платные уроки

Как рассказала Накануне.RU мать одного из учеников школы, заявление об этом руководство школы настойчиво попросило составить самих родителей. По ее словам, в перечень платных предметов была включена информатика, которую ученикам в этой школе преподавали бесплатно с первого класса, а также такие предметы, как ОБЖ и История Урала. Директор школы не озвучивала родителям стоимость предметов, но классные руководители сообщили, что час в неделю одного платного предмета обойдется примерно в 200 рублей. В итоге, если каждый платный предмет будут ставить по разу в неделю – получается 1400 рублей в месяц. Между тем, в самой школе №115 агентству НаканунеРу информацию о том, что с нового учебного года появятся платные дисциплины, не подтвердили.