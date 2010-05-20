Вакансий на рынке труда в г. Нижний Тагил становится больше

Так, сегодня там уже почти 2 тысячи рабочих мест. Это не только обслуживающий труд. Нуждаются предприятия сегодня и в квалифицированных рабочих кадрах, и в служащих, и есть сегодня вакансии для выпускников. При росте числа вакансий в Нижнем Тагиле снижается уровень безработицы. Сегодня он составляет 2,77%. Тогда как в несколько месяцев назад максимум достигал почти 3%. Всего статус безработного сегодня имеют 6017 тагильчан. Более 2-х тысяч человек с начала года нашли работу при помощи специалистов центра занятости.