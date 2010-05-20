Водителя, доверившегося навигатору, доставали через багажник

Дорога, по которой он ехал, становилась все уже, но он, доверяя показаниям прибора, продолжал двигаться вперед. Когда же немец решил сложить боковые зеркала, боясь задеть ими стоящие по обеим сторонам дороги здания, то серьезно повредил руку. Вызволять его спасателям пришлось через багажник. Водителя пришлось госпитализировать, а немного помятую машину достали из тупика через пару часов.