Водителя, доверившегося навигатору, доставали через багажник
20 мая 2010, 16:23ОбществоArtem
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Навигатор завел 68-ми летнего немецкого автолюбителя в тупик.
Дорога, по которой он ехал, становилась все уже, но он, доверяя показаниям прибора, продолжал двигаться вперед. Когда же немец решил сложить боковые зеркала, боясь задеть ими стоящие по обеим сторонам дороги здания, то серьезно повредил руку. Вызволять его спасателям пришлось через багажник. Водителя пришлось госпитализировать, а немного помятую машину достали из тупика через пару часов.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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