Юбилей отмечает художественный руководитель театра драмы г. Нижний Тагил Валерий Пашнин

В 1990 году Валерий Пашнин возглавил нижнетагильский драматический театр. И вот, 20 лет спустя, он – заслуженный деятель искусств, лауреат многочисленных премий, в том числе главной свердловской театральной премии «Браво!». Валерий Пашнин поставил чуть менее ста спектаклей, будучи преподавателем актёрского мастерства в городском колледже искусств, воспитал 4 поколения актёров. 4-го июня на сцене театра драмы зрителей ждут сцены из легендарных спектаклей десятилетия, поздравлять Валерия Пашнина будут коллеги и друзья из Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Билеты на творческий вечер уже продают в кассе театра.