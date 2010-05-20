Юбилей отмечает художественный руководитель театра драмы г. Нижний Тагил Валерий Пашнин
20 мая 2010, 16:45ОбществоArtem
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«20 лет спустя». Так называется творческий вечер, посвящённый юбилею художественного руководителя театра драмы Валерия Пашнина, который пройдёт 4 июня.
В 1990 году Валерий Пашнин возглавил нижнетагильский драматический театр. И вот, 20 лет спустя, он – заслуженный деятель искусств, лауреат многочисленных премий, в том числе главной свердловской театральной премии «Браво!». Валерий Пашнин поставил чуть менее ста спектаклей, будучи преподавателем актёрского мастерства в городском колледже искусств, воспитал 4 поколения актёров. 4-го июня на сцене театра драмы зрителей ждут сцены из легендарных спектаклей десятилетия, поздравлять Валерия Пашнина будут коллеги и друзья из Нижнего Тагила и Екатеринбурга. Билеты на творческий вечер уже продают в кассе театра.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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