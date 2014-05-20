Евраз НТМК направил 50 млн рублей на оптимизацию процессов отгрузки строительной балки

Установку весовых комплексов специалисты комбината провели в условиях действующего производства; работы заняли три месяца. В стеллажи, где располагается готовая продукция, были встроены специальные весовые модули, которые при подъеме автоматически фиксируют вес металлопроката и передают его на терминалы для дальнейшего учета. Программное обеспечение позволяет в режиме онлайн осуществлять контроль за количеством как отгруженного, так и находящегося на складе металлопроката. Весы работают в потоке, без остановки технологического процесса, вес погруженного проката фиксируется автоматически.

Новое оборудование установлено в рамках программы «Совершенствование весового хозяйства на ЕВРАЗ НТМК». Современная весоизмерительная техника уже введена в строй на участке машин непрерывного литья заготовок конвертерного цеха. Электронные железнодорожные и платформенные весы запущены в эксплуатацию в крупносортном цехе.

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