Евраз НТМК направил 50 млн рублей на оптимизацию процессов отгрузки строительной балки
Евраз НТМК продолжает совершенствование процессов отгрузки продукции. На комбинате запущены в эксплуатацию семь электронных весовых комплексов в цехе прокатки широкополочных балок (ЦПШБ). Новое оборудование позволит в два раза увеличить отгрузку строительной балки автомобильным транспортом за счет сокращения операций по взвешиванию. На реализацию проекта Евраз направил порядка 50 млн рублей.
Установку весовых комплексов специалисты комбината провели в условиях действующего производства; работы заняли три месяца. В стеллажи, где располагается готовая продукция, были встроены специальные весовые модули, которые при подъеме автоматически фиксируют вес металлопроката и передают его на терминалы для дальнейшего учета. Программное обеспечение позволяет в режиме онлайн осуществлять контроль за количеством как отгруженного, так и находящегося на складе металлопроката. Весы работают в потоке, без остановки технологического процесса, вес погруженного проката фиксируется автоматически.
Новое оборудование установлено в рамках программы «Совершенствование весового хозяйства на ЕВРАЗ НТМК». Современная весоизмерительная техника уже введена в строй на участке машин непрерывного литья заготовок конвертерного цеха. Электронные железнодорожные и платформенные весы запущены в эксплуатацию в крупносортном цехе.
Конечно, такая продукция используются только в строительсве очень крупных объектов, но чтобы узнать об этом, нужно посетить специальный портал. Там подробно описано всё для строительства и ремонта - полезные советы, законодательные акты, подробные инструкции. С такой помощью даже непрофессионал легко сделает ремонт в своей квартире.
© TagilCity.ru