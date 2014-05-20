Компания Славдом получила гирю

Производитель «ЛСР-Стеновые» - партнер компании Славдом – подвел итоги работы своих дилеров в 2-13 году. На апрельской итоговой конференции, проведенной в Санкт-Петербурге, «ЛСР-Стеновые» назвал лучших партнеров в сфере реализации строительных материалов. Компания Славдом по итогам конференции заняла 2 место в номинации «Лучший дилер - 2013».

Компания «ЛСР-Стеновые» - это один из крупнейших производителей строительных материалов в России. Специализируется компания на производстве керамической и газобетонной продукции. Компания Славдом завоевала 2 место по объемам продажи керамических материалов RAUF и газобетонных блоков Aeroc.

В качестве приза компания Славдом получила статуэтку в форме гири из пенобетона. Одновременно компании были вручены сертификаты официального дилера на реализацию и продвижение продукции марок RAUF и Aeroc в России от «ЛСР-Стеновые».