Проверка по СБ на ограничение по выезду за пределы РФ.
Данная услуга, поможет Вам избежать неожиданный срыв долгожданного отпуска или простой экскурсионной поездки за пределы РФ.
Данная услуга, поможет Вам избежать неожиданный срыв долгожданного отпуска или простой экскурсионной поездки за пределы РФ.
Мы гарантированно предоставим Вам, в короткие сроки (от 5 часов) отчёт по Службе Безопасности. В нём будет содержаться информация по ограничениям выезда за пределы РФ, неоплаченные ранее штрафы ГИБДД и УВД, метки о непогашеной судимости, задолженность по кредитам и нахождении Вас в "чёрных" межбанковских списках и т.д.
Поставщик информации
Федеральная служба судебных приставов, Федеральная налоговая служба, ГИБДД, ГУВД, ГУФСИН, черные списки банков (межбанковский обмен), а также другие организации и ведомства.
Для справки
Гражданам, выезжающим за пределы РФ, необходимо заблаговременно оплачивать имеющиеся задолженности и принимать во внимание временные рамки процедуры прохождения снятия запрета на выезд.
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