Проверка по СБ на ограничение по выезду за пределы РФ.

Мы гарантированно предоставим Вам, в короткие сроки (от 5 часов) отчёт по Службе Безопасности. В нём будет содержаться информация по ограничениям выезда за пределы РФ, неоплаченные ранее штрафы ГИБДД и УВД, метки о непогашеной судимости, задолженность по кредитам и нахождении Вас в "чёрных" межбанковских списках и т.д.