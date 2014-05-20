В Нижнем Тагиле 207 несанкционированных свалок: для ликвидации необходимо 42 млн рублей

Начальник управления городским хозяйством Владимир Юрченко проинформировал собравшихся о том, что в настоящее время на территории города находится 207 несанкционированных свалок, объем мусора составляет 96 тыс. куб. метров. Для его ликвидации необходимо выделить 42 млн рублей, однако бюджет города позволил заложить на эти цели только 4 млн. В числе направлений работы, благодаря которым можно будет решить существующую проблему, названо создание мусоросортировочных и перерабатывающих комплексов, а также нового современного полигона твердых бытовых отходов.

Немаловажную роль играет воспитательная и просветительская работа. Необходимо заниматься формированием у населения экологической культуры, разрабатывать систему стимулирования жителей к сдаче ТБО.

По словам глав районных администраций, больше всего вопросов возникает с вывозом мусора из частного сектора и неразмежеванных внутриквартальных территорий. Много нареканий прозвучало в адрес субъектов малого и среднего бизнеса, либо не заключающих договоры по утилизации ТБО, либо не выполняющих их. Свою помощь в наведении порядка в этой сфере руководителям районов пообещали представители прокуратуры.

Тех, кто создает несанкционированные свалки, нужно привлекать к ответственности, их действия должны становиться достоянием общественности, уверен Владислав Пинаев. Для определения комплекса необходимых мер по обеспечению и соблюдению на территории Нижнего Тагила норм чистоты и благоустройства будет создана рабочая группа, куда войдут представители администрации города, городской Думы, правоохранительных органов и Роспотребнадзора.