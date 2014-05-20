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Влюбленный в камень и металл... В Тагиле открывается выставка Александра Иванова
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Влюбленный в камень и металл... В Тагиле открывается выставка Александра Иванова

20 мая 2014, 15:05Общество
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