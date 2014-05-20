Влюбленный в камень и металл... В Тагиле открывается выставка Александра Иванова

Александр Иванов - член Творческого Союза Художников России и Международной Ассоциации изобразительных искусств ЮНЕСКО, скульптор, влюбленный в камень и металл, которые оживают в его профессиональных руках, превращаясь в изысканную садово-парковую или декоративную скульптуру. Его работы украшают парки Перми, частные поместья России, некоторые его произведения хранятся в Германии.

Не так давно тагильчане стали встречать на родных улицах творения художника, выполненные из металла методом сварки. Такие скульптуры необходимы в урбанистическом мире, для того чтобы среди вечного бега и суеты почувствовать радость каждого дня. Александр Иванов – автор памятника Петру и Февронии на Шихане, скульптуры аиста с младенцем у перинатального центра и собаки с авоськой на Карла Маркса.

Но диапазон творчества Александра Иванова не ограничивается только городской скульптурой. Он замечательно работает с камерными декоративными вещами, которые тоже можно увидеть на выставке. Образы его героев загадочны, оптимистичны, эмоционально наполнены юмором, иронией, светлой радостью – всеми теми чувствами, которые мы испытываем каждый день. Сюжеты произведений художника самые разнообразные: от библейских до современности.

На выставке «Вечная иллюзия» представлены только оригинальные произведения Александра Иванова, иллюстрирующие основные и значимые направления в его творчестве: станковая скульптура, декоративная, городская и ледовая, которая ввиду недолговечности материала будет демонстрироваться на экранах.

Особое место в творчестве художника занимают работы в ледяной скульптуре. Создание ледяной скульптуры требует не только силы и выносливости, но и особого чутья в работе с пространством и объемами. Лед – самый недолговечный и очень сложный для пластики материал, но он покоряется чутким рукам художника, превращаясь в тонкое произведение искусства.

Выставка «Вечная иллюзия» впервые ярко и полно представляет творчество Александра Иванова и дает уникальную возможность проследить развитие его таланта за последнее десятилетие.