Доступные цены

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Стеклотекстолит

Купить фольгированный стеклотекстолит тут будет довольно просто. Вам необходимо только определиться с габаритами продукции, а также ее количеством. Производится данный материал методом горячего прессования. Это дает возможность наделить стеклотекстолит превосходными эксплуатационными характеристиками. Используется он в следующих отраслях промышленности:

автомобиле и машиностроении;

химической;

электротехнической;

радиотехнической и тому подобное.

Стоит отметить, что фольгированный стеклотекстолит абсолютно безопасен для здоровья человека. Он не содержит никаких вредных веществ и токсичных компонентов. Данному материалу свойственна диэлектрическая проницаемость. Стеклотекстолит обладает высокой механической прочностью, устойчив к воздействию атмосферы и различного рода агрессивных веществ. Каталог Gates online вы сможете более детально изучить существующий выбор предложений.

Практичный каталог

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