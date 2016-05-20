Из-за нехватки денег россияне экономят на алкоголе

Внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн сообщает, что взрослый человек за год потребляет 12,8 литров этилового спирта за год. Несколько лет назад на каждого совершеннолетнего россиянина приходилось 18 литров абсолютного алкоголя.

Кроме того, нарколог отмечает тенденцию снижения отравленных спиртным за три года. В качестве наглядного примера могут послужить новогодние праздники: обращений россиян после праздничных гуляний, когда злоупотребивших алкоголем откачивают врачи, стало меньше на 30%.

Брюн связывает сокращение потребления алкоголя с экономическим кризисом в стране. Денег у россиян стало меньше, поэтому экономия на спиртных напитках – первая реакция.

В тоже время, специалист добавляет, что если обстановка в России обострится, то граждане вновь начнут хвататься за рюмки.