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Из-за нехватки денег россияне экономят на алкоголе
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Из-за нехватки денег россияне экономят на алкоголе

20 мая 2016, 12:10ОбществоТимофей Данилов
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