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Мэр Нижнего Тагила и члены совета Почетных граждан обсудили ремонт дорог и внутрипартийные выборы (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэр Нижнего Тагила и члены совета Почетных граждан обсудили ремонт дорог и внутрипартийные выборы (ФОТО)

20 мая 2016, 17:15ОбществоТимофей Данилов
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