Мэр Нижнего Тагила и члены совета Почетных граждан обсудили ремонт дорог и внутрипартийные выборы (ФОТО)

Градоначальник подчеркнул, что в этом году Нижний Тагил смог существенно снизить долговую нагрузку, благодаря заключенному соглашению между мэрией и «Тагилэнергосетями» о передачи в аренду на полвека электросетевого комплекса.

Кроме того, удалось обсудить одну из самых насущных городских проблем – ремонт дорог. Сергей Носов сообщил Почетным гражданам, что в ближайших планах обновить 15 транспортных магистралей. И это количество может увеличиться до 23 – Минтранс РФ выделяет области дополнительный миллиард на дороги. Часть этих денег из федеральной казны должна быть направлена и в Нижний Тагил. По словам мэра, такое финансирование поможет нормализовать общую ситуацию.

В настоящее время, по информации Носова, муниципалитет успешно реализуют все взятые обязательства по выполнению майских указов президента России. В стадии завершения или активного развития находятся крупные инфраструктурные проекты. Например, заканчивается второй этап обновления тагильской набережной, полным ходом идут реставрация цирка и строительство моста на Фрунзе.

ФОТО: пресс-служба администрации города Нижний Тагил

Почетные граждане выразили озабоченность по поводу ситуации, которая складывается в городской промышленности. Они считают, что защищать интересы производителей на госуровне должны как главы городов, так и губернатор. Была затронута и тема предстоящих внутрипартийных выборов. Присутствующие заявили, что готовы поддержать тагильских кандидатов в Госдуму и отдать за них свои голоса.