В городе награждены победители краеведческой игры «Я – тагильчанин» (ФОТО)

На торжественном мероприятии собрались представители практически всех школ города. Символично, что чествование юных победителей проходило в День пионерии.

Тема нынешнего конкурса «Нижний Тагил – город мастеров». В течение года школьники готовили свои исследовательские проекты: юные тагильчане занимались изучением редких или вовсе забытых профессии, а также профессий будущего. Помимо этого, ребята познакомились с подвигами своих предков, историей лаковой живописи и подносного промысла. Кроме проведенных изысканий, юные тагильчане приготовили творческие номера. Лучшие из них были показаны на сцене Дворца.

ФОТО: пресс-служба администрации города Нижний Тагил

Победителями краеведческой игры стали учащиеся лицея №39, 86-й гимназии, а также средних школ №10, 64, 32 и 69. Почетными грамотами и медалями юных тагильчан наградил мэр города Сергей Носов и Игорь Юрлов – начальник управления образования.

Градоначальник отметил, что замечательно, когда внуки интересуются тем, чем занимались их деды. Это доказывает, что связь времен и поколений – не просто слова.