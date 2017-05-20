324 миллиона рублей на организацию безопасного дорожного движения возле школ выделено в Свердловской области

Как сообщает ТАСС, сейчас в области не хватает у образовательных учреждений тротуаров общей протяженностью более 83 км., и искусственного освещения протяженностью более 42 км. Кроме того, 157 пешеходных переходов не оборудованы лежачими полицейскими.