324 миллиона рублей на организацию безопасного дорожного движения возле школ выделено в Свердловской области
20 мая 2017, 10:30Общество
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324 млн руб. выделило правительство Свердловской области на безопасность школьников.
На выделенные деньги муниципалитеты должны благоустроить тротуары, пешеходные переходы, установить освещение возле школ.
Как сообщает ТАСС, сейчас в области не хватает у образовательных учреждений тротуаров общей протяженностью более 83 км., и искусственного освещения протяженностью более 42 км. Кроме того, 157 пешеходных переходов не оборудованы лежачими полицейскими.
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