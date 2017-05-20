Дети из малоимущих семей Новоуральска остались без путевок в летние лагеря

Родители не смогли записать своих детей на получение льготных путевок на летний отдых в лагерь «Самоцветы». Помешали этому компьютерные технологии.

У всех пришедших на оформление забрали документы, а на следующий день заявили, что время упущено, детей не успели записать.

Осуществить регистрацию можно было дома, через интернет, но не у всех есть такая возможность. При этом поступали жалобы на то, что из дома записаться было тоже сложно – сайт «висел».

Как пишет Ура.ру, о том, что дети остались без путевок сообщили сразу несколько родительниц. В территориальной организации пояснили, что прием заявлений осуществлялся в порядке очереди, и количество путевок лимитировано.