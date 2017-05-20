Пожилой мужчина в военной форме и без памяти бродил по дворам Верхней Пышмы

Он рассказал людям, что ждёт маму. При себе у дедушки имелось два чемодана. Когда его обнаружили люди, он лежал на траве. Как оказалось, он был голоден, жильцы дома накормили беспамятного, пишет Znak.com.

В ГУ полиции Свердловской области подтвердили информацию о том, что в полицию поступало заявление о найденном мужчине. Ничего криминального он не делал, по всей видимости, у него проблемы со здоровьем. Его доставили в специализированную клинику.

Следователи установили, что дедушку зовут Федор Захаров, ему всего 61 год. Одет он в форму 60-х годов, и сейчас участковый устанавливает, какое отношение он имеет к военной службе. После общения с пожилым мужчиной полицейские выяснили, что он приехал к родному брату, чтобы забрать у него свою маму.