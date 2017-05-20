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Пожилой мужчина в военной форме и без памяти бродил по дворам Верхней Пышмы
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пожилой мужчина в военной форме и без памяти бродил по дворам Верхней Пышмы

20 мая 2017, 09:30Общество
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