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Родители дошколят выгнали инкассаторский фургон с тротуара на Уралмаше в Екатеринбурге (ВИДЕО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Родители дошколят выгнали инкассаторский фургон с тротуара на Уралмаше в Екатеринбурге (ВИДЕО)

20 мая 2017, 12:15Общество
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