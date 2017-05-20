Родители дошколят выгнали инкассаторский фургон с тротуара на Уралмаше в Екатеринбурге (ВИДЕО)

На записи видно, что инкассаторская машина едет прямо по тротуару, где играют малыши, и паркуется рядом с детским батутом.

Как пишет Е1, родителей возмутило, что машина едет рядом с игровой зоной, любой ребенок мог скатиться с батута и угодить под колеса. Водитель не стал долго противостоять оппонентам, признал свою неправоту и припарковался в другом месте.