Родители дошколят выгнали инкассаторский фургон с тротуара на Уралмаше в Екатеринбурге (ВИДЕО)
20 мая 2017, 12:15Общество
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В Екатеринбурге произошел конфликт между родителями дошколят и водителем инкассаторского фургона. Очевидцам удалось записать инцидент на видео.
Сюжеты: Екатеринбург
На записи видно, что инкассаторская машина едет прямо по тротуару, где играют малыши, и паркуется рядом с детским батутом.
Как пишет Е1, родителей возмутило, что машина едет рядом с игровой зоной, любой ребенок мог скатиться с батута и угодить под колеса. Водитель не стал долго противостоять оппонентам, признал свою неправоту и припарковался в другом месте.
Видео: Е1
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