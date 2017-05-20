Сергей Носов выступил на совещании правительства на тему капремонта

В связи с большой задолженностью свердловчан по выплатам в фонд капремонта, страдают добросовестные плательщики, уверен Глава Нижнего Тагила.

Среди прочих тем, Сергей Носов в своём выступлении поднял проблему реновации малоэтажных многоквартирных домов в Нижнем Тагиле. Так, более тысячи домов в нашем городе являются малоэтажными постройками 47-59 годов. У них деревянные лестницы, перекрытия, слабые фундаменты, а также в некоторых домах отсутствует инженерная система.

Самое главное – эти дома не соответствуют современным требованиям качества жизни, - подчеркнул Сергей Носов. - Тем не менее, они попали в региональную программу капремонта и на них в первую очередь расходуются деньги. И тут мы уже столкнулись с тем, что ремонт некоторых из них в результате признан нецелесообразным. Из этой программы они исключаются, а что с ними делать – окончательного решения нет.

Сергей Носов на совещании предложил всерьез подумать о проведении полных обследований домов, претендующих на капремонт. Ведь иначе, уверен Глава, средства будут потрачены впустую.

Глубина проблемы очевидна, - констатировал Сергей Носов. – Программа по ликвидации такого жилья, если она появится, может стать перспективным проектом для Свердловской области и примером более эффективного использования средств жителей и государства. На заседании областного правительства я предложил создать рабочую группу, чтобы серьезно рассмотреть эту проблему. Надеюсь, что мое предложение будет услышано. Это очень важный, очень серьезный для Нижнего Тагила вопрос.