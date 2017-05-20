Заседание антинаркотической комиссии прошло в Нижнем Тагиле
20 мая 2017, 11:15Общество
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Сергей Носов провел заседание антинаркотической комиссии.
Сюжеты: Нижний Тагил
На заседании обсудили вопросы контроля за гражданами, которых суд обязал пройти диагностику. Оговорили методы социальной реабилитации и лечения лиц, употребляющих наркотические вещества.
В прошлом году 113 человек с наркологическими патологиями были направлены судами на принудительное лечение.
Также поговорили о мерах профилактики наркомании среди молодежи. Сейчас на учете состоят 54 несовершеннолетних тагильчанина, употребляющих наркотики. Была отмечена положительная тенденция среди молодого населения, так, 88% юношей и девушек считают употребление наркотиков немодным и опасным.
На заседании был принят ряд решений, направленных на оптимизацию работы по данному направлению.
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