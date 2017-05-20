Заседание антинаркотической комиссии прошло в Нижнем Тагиле

На заседании обсудили вопросы контроля за гражданами, которых суд обязал пройти диагностику. Оговорили методы социальной реабилитации и лечения лиц, употребляющих наркотические вещества.

В прошлом году 113 человек с наркологическими патологиями были направлены судами на принудительное лечение.

Также поговорили о мерах профилактики наркомании среди молодежи. Сейчас на учете состоят 54 несовершеннолетних тагильчанина, употребляющих наркотики. Была отмечена положительная тенденция среди молодого населения, так, 88% юношей и девушек считают употребление наркотиков немодным и опасным.

На заседании был принят ряд решений, направленных на оптимизацию работы по данному направлению.