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10 заброшенных построек и 3 жилых дома сгорели в посёлке Чёрный Яр (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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10 заброшенных построек и 3 жилых дома сгорели в посёлке Чёрный Яр (ФОТО)

20 мая, 10:35Общество
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