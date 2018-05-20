10 заброшенных построек и 3 жилых дома сгорели в посёлке Чёрный Яр (ФОТО)
20 мая, 10:35Общество
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Сжигание мусора привело к возгоранию заброшенных построек и жилых домов в посёлке Чёрный Яр Свердловской области. Площадь возгорания составила 540 квадратных метров.
18 мая один из жильцов посёлка Чёрный Яр сжигал во дворе своего дома мусор.
Ветер неожиданно переменился, и огонь перебросился на соседние дома. Для тушения пожара прибыл пожарный расчёт из 40 человек и семь единиц спецтехники. Вертолёт Ми-8 МЧС России прибыл уже после ликвидации очага возгорания.
В результате пожара пострадали 10 заброшенных построек и 3 жилых дома. 7 строений и 1 жилой дом удалось спасти, сообщает Znak.com. Погорельцам предоставлено жильё в соседнем посёлке Шайтанка и транспорт для переезда.
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Фото: Znak.com
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