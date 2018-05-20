10 заброшенных построек и 3 жилых дома сгорели в посёлке Чёрный Яр (ФОТО)

18 мая один из жильцов посёлка Чёрный Яр сжигал во дворе своего дома мусор.

Ветер неожиданно переменился, и огонь перебросился на соседние дома. Для тушения пожара прибыл пожарный расчёт из 40 человек и семь единиц спецтехники. Вертолёт Ми-8 МЧС России прибыл уже после ликвидации очага возгорания.

В результате пожара пострадали 10 заброшенных построек и 3 жилых дома. 7 строений и 1 жилой дом удалось спасти, сообщает Znak.com. Погорельцам предоставлено жильё в соседнем посёлке Шайтанка и транспорт для переезда.

Фото: Znak.com