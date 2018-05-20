+21
Свердловская область
Нижний Тагил
+21
вечер: +21
ночь: +13
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 61.94 + 0.12
EUR 73.18 + 0.16
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Конференция в Нижнем Тагиле открывает возможности взаимного сотрудничества с Китаем

20 мая 2018, 14:25Добавить новость
Нижний Тагил,Китай,конференция,сельское хозяйство,мебель,предприниматели
18 мая в Нижнем Тагиле прошла русско-китайская конференция, посвященная вопросам двустороннего сотрудничества предпринимателей.

18 мая в Нижнем Тагиле состоялась конференция с участием предпринимателей и чиновников из Нижнего Тагила и Китая. Это уже не первое мероприятие, на котором обсуждаются вопросы взаимовыгодного сотрудничества. В частности, реализации сельскохозяйственных товаров и мебели.

Представитель китайской стороны Гуань Синь призвал стороны придерживаться принципа «взаимовыгодное и совместное процветание», реализовывать двустороннюю торговлю и создавать долгосрочные проекты.

Первый вице-мэр Нижнего Тагила Владимир Пинаев, от лица города выразил заинтересованность в возникновении совместных предприятий и производств, появлении новых рабочих мест, сообщает «Между строк».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , ,

Читайте также:

Бюджет Свердловской области может пополниться на 4,5 млрд рублей
11 мая, 14:35
1 1
Ямочный ремонт и новейшие технологии обсудят на конференции в Нижнем Тагиле
27 апреля, 09:45
1 1
Новые методики по ремонту дорог обсудят на конференции в Нижнем Тагиле
13 апреля, 16:05
2 2

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 17
Сейчас на сайте 1850 гостей и 9 пользователей
Подписаться на новости