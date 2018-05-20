Конференция в Нижнем Тагиле открывает возможности взаимного сотрудничества с Китаем

18 мая в Нижнем Тагиле состоялась конференция с участием предпринимателей и чиновников из Нижнего Тагила и Китая. Это уже не первое мероприятие, на котором обсуждаются вопросы взаимовыгодного сотрудничества. В частности, реализации сельскохозяйственных товаров и мебели.





Представитель китайской стороны Гуань Синь призвал стороны придерживаться принципа «взаимовыгодное и совместное процветание», реализовывать двустороннюю торговлю и создавать долгосрочные проекты.





Первый вице-мэр Нижнего Тагила Владимир Пинаев, от лица города выразил заинтересованность в возникновении совместных предприятий и производств, появлении новых рабочих мест, сообщает «Между строк».