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Мост через пруд не нанесет ущерба инженерным сетям Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мост через пруд не нанесет ущерба инженерным сетям Нижнего Тагила

20 мая, 12:55Общество
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