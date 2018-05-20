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Новости Нижнего Тагила

Мост через пруд не нанесет ущерба инженерным сетям Нижнего Тагила

20 мая 2018, 12:55Добавить новость
город,дорога,Нижний Тагил,Носов,строительство,чиновники,экология,мост через пруд,пруд
18 мая в Нижнем Тагиле на совещании при мэре города представители организаций, задействованных в строительстве моста через тагильский пруд, обсудили ряд важных вопросов.

18 мая в Нижнем Тагиле прошло совещание, посвященное разработке проекта строительства автодорожного моста через Тагильский пруд  и сопутствующей ему инфраструктуры. В совещании, проведенном мэром города Сергеем Носовым, также приняли участие представители ОАО «Уралгипротранс», ООО «Региональные геоинформационные системы», службы заказчика городского хозяйства, ресурсоснабжающих компаний и профильных управлений администрации города.

В ходе предстоящего строительства планируется изъятие 7 земельных участков, ликвидация 8 капитальных построек. Для 4 частных домов, находящихся ближе всего к транспортной развязке будут организованы шумозащитные мероприятия. Кладбище в поселке Ключики при строительстве моста не пострадает.

В рамках проекта запланирован ряд природоохранных мероприятий: создание охранных и санитарных зон, строительство очистных сооружений и ливневой канализации.

Вопросам сохранности инженерных сетей, попадающих в зону строительства, на совещании было уделено особое внимание.

В августе 2018 пакет документов планируют направить на государственную экспертизу, сообщают на официальном сайте Нижнего Тагила.

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