Мост через пруд не нанесет ущерба инженерным сетям Нижнего Тагила

18 мая в Нижнем Тагиле прошло совещание, посвященное разработке проекта строительства автодорожного моста через Тагильский пруд и сопутствующей ему инфраструктуры. В совещании, проведенном мэром города Сергеем Носовым, также приняли участие представители ОАО «Уралгипротранс», ООО «Региональные геоинформационные системы», службы заказчика городского хозяйства, ресурсоснабжающих компаний и профильных управлений администрации города.





В ходе предстоящего строительства планируется изъятие 7 земельных участков, ликвидация 8 капитальных построек. Для 4 частных домов, находящихся ближе всего к транспортной развязке будут организованы шумозащитные мероприятия. Кладбище в поселке Ключики при строительстве моста не пострадает.





В рамках проекта запланирован ряд природоохранных мероприятий: создание охранных и санитарных зон, строительство очистных сооружений и ливневой канализации.





Вопросам сохранности инженерных сетей, попадающих в зону строительства, на совещании было уделено особое внимание.





В августе 2018 пакет документов планируют направить на государственную экспертизу, сообщают на официальном сайте Нижнего Тагила.