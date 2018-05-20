Штормовое предупреждение пришло в Нижний Тагил вместе с первой грозой

20 мая в Нижнем Тагиле прошла первая весенняя гроза. В отдельных района города жители могли наблюдать град. Несмотря на сильный ливень, температура воздуха не опустилась ниже 20 градусов.

ЕДДС распространяется штормовое предупреждение, согласно которому по Свердловской области в период с 20 на 21 мая ожидаются грозы и усиление ветра вплоть до 21-27 м/с.