Штормовое предупреждение пришло в Нижний Тагил вместе с первой грозой
20 мая, 15:35Общество
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С 20 на 21 мая в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидаются грозы и усиление ветра.
Сюжеты: Нижний Тагил
20 мая в Нижнем Тагиле прошла первая весенняя гроза. В отдельных района города жители могли наблюдать град. Несмотря на сильный ливень, температура воздуха не опустилась ниже 20 градусов.
ЕДДС распространяется штормовое предупреждение, согласно которому по Свердловской области в период с 20 на 21 мая ожидаются грозы и усиление ветра вплоть до 21-27 м/с.
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