«Совместное процветание»: Китай и Нижний Тагил готовы к сотрудничеству

18 мая в Нижнем Тагиле состоялась конференция с участием предпринимателей и чиновников из Нижнего Тагила и Китая. Это уже не первое мероприятие, на котором обсуждаются вопросы взаимовыгодного сотрудничества. В частности, реализации сельскохозяйственных товаров и мебели.