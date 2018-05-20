«Совместное процветание»: Китай и Нижний Тагил готовы к сотрудничеству
20 мая, 14:25Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
18 мая в Нижнем Тагиле прошла русско-китайская конференция, посвященная вопросам двустороннего сотрудничества предпринимателей.
Сюжеты: Нижний Тагил
18 мая в Нижнем Тагиле состоялась конференция с участием предпринимателей и чиновников из Нижнего Тагила и Китая. Это уже не первое мероприятие, на котором обсуждаются вопросы взаимовыгодного сотрудничества. В частности, реализации сельскохозяйственных товаров и мебели.
Представитель китайской стороны Гуань Синь призвал стороны придерживаться принципа «взаимовыгодное и совместное процветание», реализовывать двустороннюю торговлю и создавать долгосрочные проекты.
Первый вице-мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев от лица города выразил заинтересованность в возникновении совместных предприятий и производств, появлении новых рабочих мест, сообщает «Между строк».
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей