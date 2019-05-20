Андроид перестанет обновляться на смартфонах Huawei

На смартфонах Huawei перестанет обновляться Андроид из-за приостановки сотрудничества с Alphabet Inc. (материнская компания Google), пишет Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Причиной прекращения сотрудничества между компаниями является попадание Huawei в черный список правительства Америки. Власти США считают, что китайская компания угрожает безопасности страны. Alphabet Inc. сможет обмениваться со смартфонами китайской компании только ПО с открытым исходным кодом.
Это приведет к тому, что на смартфонах Huawei не будет обновляться программное обеспечение. Кроме того, пользователи смартфонов не смогут загружать на устройство программы, разработанные Google, например, Google Play.
Сейчас компания по производству смартфонов разрабатывает пути выхода из ситуации. Google, в свою очередь, также рассматривает варианты дальнейшего сотрудничества с компанией, но уже в условиях сложившихся реалий.
15 мая Дональд Трамп подписал указ, согласно которому можно блокировать покупку американскими телекоммуникационными компаниями оборудования, представляющего угрозу для национальной безопасности США. В список также попала компания ZTE, занимающаяся производством смартфонов на Андроиде.