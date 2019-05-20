Андроид перестанет обновляться на смартфонах Huawei

Причиной прекращения сотрудничества между компаниями является попадание Huawei в черный список правительства Америки. Власти США считают, что китайская компания угрожает безопасности страны. Alphabet Inc. сможет обмениваться со смартфонами китайской компании только ПО с открытым исходным кодом.

Это приведет к тому, что на смартфонах Huawei не будет обновляться программное обеспечение. Кроме того, пользователи смартфонов не смогут загружать на устройство программы, разработанные Google, например, Google Play.

Сейчас компания по производству смартфонов разрабатывает пути выхода из ситуации. Google, в свою очередь, также рассматривает варианты дальнейшего сотрудничества с компанией, но уже в условиях сложившихся реалий.