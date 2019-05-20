Более шести тысяч свердловчан приняли участие в «Майской прогулке»
19 мая в Екатеринбурге 6,4 тысячи горожан приняли участие в ежегодном мероприятии «Майская прогулка», пишет «Наша газета».
Во время акции свердловчане высадили 500 деревьев и собрали 20 пакетов мусора. Пешая прогулка стартовала от ДИВСа, а финишировала у главного корпуса УРФУ. В этом году традиционные маршруты подверглись корректировке. Маршрут на 18 километров проходит через станцию Шарташ и мимо Лестеха. А маршруты на 36 и 50 километров протянулись через Уктусский и Нижне-Исетский лесопарки, Химмаш и микрорайон Светлый.
Также среди нововведений «Майской прогулки» — экологическая акция, зарядка с инструктором по фитнесу и фотосет с хаски. Как отмечают организаторы мероприятия, пасмурная и дождливая погода не помешала горожанам с пользой провести выходной.
В этом году «Майская прогулка» прошла в 36-й раз, ежегодно мероприятие проводится в третье воскресенье мая начиная с 1984 года.