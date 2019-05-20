Более шести тысяч свердловчан приняли участие в «Майской прогулке»

Во время акции свердловчане высадили 500 деревьев и собрали 20 пакетов мусора. Пешая прогулка стартовала от ДИВСа, а финишировала у главного корпуса УРФУ. В этом году традиционные маршруты подверглись корректировке. Маршрут на 18 километров проходит через станцию Шарташ и мимо Лестеха. А маршруты на 36 и 50 километров протянулись через Уктусский и Нижне-Исетский лесопарки, Химмаш и микрорайон Светлый.