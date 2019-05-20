Число мест в свердловских ВУЗах в 2020 году увеличится по 28 направлениям

Из 28 групп направлений больше всего мест добавлено по информатике и вычислительной технике, образованию и педагогическим наукам, клинической медицине. Наибольший прирост отмечен в вузах Новосибирской и Свердловской областей, Башкирии и Алтайского края. При этом, как отметила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Правительства, количество мест в ВУЗах по специальностям «Экономика» и «Юриспруденция» в следующем учебном году будет сокращено.

Изменения, со слов Голиковой, чётко соответствуют тем приоритетам, которые обозначены, как национальные. В соответствии с поручением Владимира Путина, контрольные цифры приёма в высшие учебные заведения должны максимально соответствовать кадровым потребностям по нацпроектам, которые существуют сейчас и которые будут востребованы в будущем. Для этого проводились совещания со всеми министерствами, которые ведают отраслевыми ВУЗами.