Число мест в свердловских ВУЗах в 2020 году увеличится по 28 направлениям
Свердловская область вошла в перечень 43 регионов России, где произойдёт увеличение количества мест в высших учебных заведениях в 2020/2021 учебном году. В сравнении с прошлым годом, объёмы увеличились в среднем на 13 тыс. мест, сообщают «РИА Новости».
Из 28 групп направлений больше всего мест добавлено по информатике и вычислительной технике, образованию и педагогическим наукам, клинической медицине. Наибольший прирост отмечен в вузах Новосибирской и Свердловской областей, Башкирии и Алтайского края. При этом, как отметила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Правительства, количество мест в ВУЗах по специальностям «Экономика» и «Юриспруденция» в следующем учебном году будет сокращено.
Изменения, со слов Голиковой, чётко соответствуют тем приоритетам, которые обозначены, как национальные. В соответствии с поручением Владимира Путина, контрольные цифры приёма в высшие учебные заведения должны максимально соответствовать кадровым потребностям по нацпроектам, которые существуют сейчас и которые будут востребованы в будущем. Для этого проводились совещания со всеми министерствами, которые ведают отраслевыми ВУЗами.
Мы, в общем, пришли к консенсусу. Заявки, которые мы рассматривали, касались заявок регионов, отраслевых министерств, а также таких государственных корпораций, как «Росатом» и «Роскосмос»,заявила Голикова.