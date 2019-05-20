После протестов в Екатеринбурге в Челябинске приостановили строительство часовни
В Челябинске приостановлено строительство часовни в одном из скверов города. Из-за возрастающего недовольства мэрия решила провести опрос среди местных жителей, сообщает 74.ру.
Глава города на совещании 20 мая заявил о приостановке строительства часовни в сквере напротив Южно-Уральского государственного университета. Подобное решение было принято, в том числе из-за массовых акций протеста, прошедших в Екатеринбурге в сквере у Театра драмы.
Теперь судьбу строительства объекта будут решать челябинцы.
На прошлой неделе активист Денис Ибрагимов направил мэру города обращение, в котором предложил приостановить строительство, так как может вспыхнуть такой же конфликт, как в столице Урала.
В Екатеринбурге противники строительства храма святой Екатерины в сквере недалеко от Театра драмы проводили акции протеста на протяжении пяти дней. После этого мэрия Екатеринбурга решила провести опрос местных жителей и предложить альтернативные места строительства храма.