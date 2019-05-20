После протестов в Екатеринбурге в Челябинске приостановили строительство часовни

Глава города на совещании 20 мая заявил о приостановке строительства часовни в сквере напротив Южно-Уральского государственного университета. Подобное решение было принято, в том числе из-за массовых акций протеста, прошедших в Екатеринбурге в сквере у Театра драмы.

Теперь судьбу строительства объекта будут решать челябинцы.

На прошлой неделе активист Денис Ибрагимов направил мэру города обращение, в котором предложил приостановить строительство, так как может вспыхнуть такой же конфликт, как в столице Урала.